To co te meleksy odwalają w Gdańsku to przechodzi ludzkie pojęcie. Blokowanie ulic, blokowanie parkingów, blokowanie przejścia przy Złotej Bramie. Kierowcy są aroganccy, czują się bezkarni, podobnie jak radny. Fundacja którą założył przeprowadziła 3 zbiórki w 2022, które nie zostały rozliczone. Sam radny uważa, że jest bezkarny, czas to zmienić i pokazać, że ludzie i biznesy jakie prowadzi nie są mile widziane.