To jest kpina, RPP w lipcu obniżyła stopę o 25pp., a w ofertach banków widzimy wzrost oprocentowania!

- BNP proponowało do końca czerwca 5,9%, (przy stopie 5,25)

- aktualnie BNP proponuje 6,3% (przy stopie 5,00)

Przecież to jest jawna "BANDYTERKA"! Ja się pytam gdzie jest KNF i inne "gufna"?