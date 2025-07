Aż sprawdziłem, jak się te wypłaty i ich "lawinowo rosnąca" prędkość ma do całości:

- Aktywa łącznie - 21,8 mld zł w 2023 VS 30,3 w 2024 (wzrost o 39%)

- Wpłaty - 7,2 mld VS 8,7 (wzrost o 21%)

- Zwroty - 1,5 mld VS 1,9 (wzrost o 25%)

Czyli zwroty wpłat ciągle na poziomie ~22% wpłat, a suma aktywów jest niewielka, ale za to szybko rośnie. Może to dużo, może