Na głównym placu Błoni pojawił się płatny, ogrodzony plac zabaw. Co w tym dziwnego? To, że został postawiony przez prywatny lokal gastronomiczny „Happy Hours” i znajduje się na terenie publicznym. Wejście kosztuje 15 zł (na plac zabaw!), co oznacza, że za zabawę dzieci w „publicznym” miejscu trzeba teraz płacić. A jeżeli ktoś nie chce lub nie może zapłacić? Cóż - musi obejść się smakiem i patrzeć przez siatkę.