Dzień dobry, wiem że niby nie o tym znalezisko ale chciałbym soczyście napluć na ryj tym wszystkim, którzy nadal lansują pogląd jakoby dostępność nieruchomości nie przyczyniała się do spadku dzietności.



Niemal wszędzie na świecie ciasnota koreluje z niższą dzietnością.

Tzn. im mniej przestrzeni życiowej* przypada na dorosłego tym mniej dziec się rodzi.



*) przestrzeń życiowa nie ogranicza się jedynie do mieszkania, to też przestrzeń poza nim w okolicy.