Nie wiem czy słyszeliście o ostatniej dyskusji na temat tego czy słusznie polski podatnik zapłaci za odbudowę fabryki firmy Barlinek zbombardowanej na Ukrainie w wyniku ataku Rosjan. Dla mnie osobiście jest to skandal. Nie widziałem żeby ktoś to tutaj wykopywał a wykop próbę dodania tego tematu Wykop odrzuca jako dubel. Sytuacja w której firma postawiła fabrykę za granicą, podatki płaci za granicą i oczekuje w takiej sytuacji wsparcia polskiego podatnika to skandal. Pod wpisem Zandberga na iksie pojawiła się cała masa negatywnych dla niego i dla jego wpisu komentarzy. O ile nie zgadzam się w ogóle zazwyczaj z tym panem to w tej sytuacji ma dla mnie 100% racji. A już komentarz że Barlinek płaci PIT i VAT w Polsce to śmiech na sali. PIT płacą pracownicy a VAT płacą konsumenci jego klienci. Temat powinien być nagłośniony. Sprzeciwiam się wszelkim formom rozdawnictwa a już tak absurdalnej formie jak rozdawnictwo bogatym zagranicznym podmiotom szczególnie. Świadomie piszą zagranicznym. To że właścicielem luksemburskiego funduszu jest pan Sołowow nie zmienia faktu że fundusz jest zarejestrowany za granicą żeby unikać płacenia podatków w Polsce. Dlatego nazywam go zagranicznym. Kto się tak jak ja sprzeciwia frajerskiemu rozdawnictwu proszę o wykopanie tematu.