Fajny bajer, ale ciągle się zastanawiam jakie TOPR widzi scenariusze użycia w realnych "warunkach bojowych". Burza, deszcz, mgła, a przede wszystkim wiatr dyskwalifikuje lot, a więc zdolność mniejsza niż sprawdzonego rozwiązania w postaci śmigłowca. Jedyne użycie jakie widzę to pilna potrzeba dostania się szybko w miejsce poszkodowanego (zawał serca, rozległe krwawienie), no ale wtedy dochodzi konieczność znalezienia odpowiedniego miejsca lądowania. Pilot mógłby ewentualnie "zdesantować" np. AED czy inny sprzęt pierwszej pomocy, no