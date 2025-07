On spadnie niemal do 0 na rodowitych Polakach. Kto miał sobie zrobić dziecko to już sobie zrobił. Pokolenia starsze już raczej do końca swoich dni pozostaną bezdzietne bo tak nauczyły się żyć.

Pokolenia młodsze nie potrafią nawet zbudować związku trwalszego niż 1 miesiąc.

W związkach międzyludzkich pojawia się „kultura użycia i wyrzucenia”. I z tym już nic nie da się zrobić. Staliśmy się produktem na sklepowej półce jak papier toaletowy. Red flagi, Pokaż całość