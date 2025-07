Oprócz oczywistego problemu z patusami z trzeciego świata należy piętnować i bojkotować tych "byznesmenów", którzy zatrudniają obcokrajowców. Przedkładają własne zarobki nad bezpieczeństwo na ulicach. O ile (niestety) mają do tego prawo, to jednak publiczne piętnowanie i szeroko dostępna informacja zatrudnianiu nachodźców morze trzepnąć ich po kieszeniach. A to jedyne, co przemawia do takich dorobkiewiczów.