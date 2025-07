wygrywa dziewczyna, która już wcześniej pojawiła się na Kanale Zero wraz ze swoim chłopakiem. On jest twórcą wideo w social mediach, ona prowadzi konto o sporych zasięgach.

ok, pamiętajcie, jak pojawiliście się w kanale zero, to nie bierzcie udziału w konkursie, bo w razie wygranej jesteście powiązani z kanałem zero