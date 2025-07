Przecież jest przyzwolenie na taką jazdę, konfidentów ciąga się po komendach a po roku wysyła się list że nie wykryto sprawcy albo nie znaleziono przesłanek do czynu zabronionego. Kontroli policji brak. Kiedyś chciałem dobrze i zgłaszałem takich ludzi, ale to z czym sie spotkałem uświadomiło mnie w przekonaniu że obecnie to nie działa. Policjanci specjalnie robią tak żeby ci się odleciało. Przyjdą do ciebie do domu żeby pokazać sąsiadom ze jesteś kapusiem. Pokaż całość