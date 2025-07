Postawa PZKFiTS pokazuje jaki beton jest w tych polskich związkach. Zamiast się cieszyć, że mamy taką zawodniczkę, która niejako promuje Polskę to robią wszystko by uprzykrzyć życie.

Z tego co kojarzę to nie pierwszy przypadek w trójboju, któremu robią na złość, bo wolał wybrać swojego trenera, a nie ich. W treningu zatrzymali się na latach 80/90, a gdy okazuję się, że inny trener potrafi z zawodnika wykrzesać większy potencjał to się obrażają.