@emq1: Napewno mają backupy na innej infrze i sobie bazki odwiną z logów transakcyjnych/obrazu do jakiegoś punktu w czasie.

Jasne....Masz świadomość o jaką ilość danych chodzi? Zakładając mawet, że te backupy są (a z tego co piszą to nie ma) i sprzęt jest ok (a z tego co piszą to nie ma) to sam fizyczny transfer to dni/tygodnie.