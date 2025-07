We Wrocławiu znajduje się najstarszy dworzec kolejowy w Polsce. Dziś mało już kto pamięta, że to stąd w 1842 r. wyruszył pierwszy pociąg pasażerski z Wrocławia do Oławy. Mimo tego, że budynek dworca został wpisany do rejestru zabytków w 1989 roku, to od wielu lat popada w ruinę.