Dwie lesbijki, które same należą do tej społeczności, opublikowały viralowe nagranie z działu gejowskich książek dla niemowląt w Barnes & Noble. Ich reakcja? "To przesada. Dla niemowląt? To już przesada". W "Gay B, C's" pojawia się m.in. "B" jak Bi - biseksualność tłumaczona już na etapie alfabetu