Miałem bardzo podobnie. Tj. nie doszło aż do sądu. Po prostu jestem osobą niesłyszącą - nie słyszę absolutnie niczego, ale mogę mówić. Gdy rodzice starali się o przyznanie mi stopnia niepełnosprawności i renty ok. 1997, to urzędasy z komisji lekarskiej ODMÓWIŁY, ponieważ w ich książeczce ze spisem niepełnosprawności byli tylko głuchoniemi - czyli osoby które nie słyszą oraz nie mówią.



Oczywiście gdyby im posmarować albo znać kogo trzeba - to by pewnie