Kupiłem bilety do Dubaju na sierpień. W trakcie zakupu, jeszcze przed finalizacją, Wizz Air zaproponował wykupienie abonamentu Wizz Discount Club za 450 zł, który miał dać zniżki m.in. na bagaż. Abonament był doliczony do biletu i kupiony razem z nim, nie osobno, nie później. Po miesiącu przyszedł mail: lot odwołany. OK, bywa. Dostałem zwrot pieniędzy… ale tylko za bilety. Abonament został, mimo że nie miałem nawet szansy go wykorzystać. Zadzwoniłem na infolinię. Konsultant zapewnił, że zostanie zwrócona cała kwota, łącznie z abonamentem. Po tygodniu nadal nic, więc zadzwoniłem jeszcze raz, inny konsultant potwierdził, że w systemie jest pełny zwrot. Uwierzyłem. W końcu przyszła kasa, ale tylko za bilety. 450 zł za abonament przepadło.Złożyłem reklamację. Odrzucona. Zgłosiłem sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego lecz Wizz Air odmówił udziału w postępowaniu mediacyjnym.Czyli: przewoźnik odwołuje lot, nie wywiązuje się z umowy, ale abonament sobie zostawia. Nie mogłem go wykorzystać, nie kupowałem go osobno, był częścią jednego zakupu z biletem. A mimo to zostałem z niczym.Zastanawiam się nad złożeniem wniosku do Rzecznika Praw Pasażerów (ULC) albo europejskim pozwem o drobne roszczenie.Miał ktoś podobnie? Warto działać razem, może temat warto nagłośnić. To moja osobista historia. Nie wiem, czy inni też mieli podobne doświadczenia, ale u mnie wyglądało to właśnie tak.