Mnie to tylko fascynuje jak wykopki martwią się i przejmują losem pocztowców, a gdy wyciągany jest temat obowiązkowej służby wojskowej to 90% deklaruje, że s-------i za granicę i nie będzie walczyć za polityków i "państwo z kartonu które nic im nie dało", a tak się składa że w tamtych czasach polska po zaborach była jeszcze słabszym i bardziej zdezorganizowanym krajem niż dzisiaj, a mimo to ludzie chcieli tamtego burdelu bronić i oddać Pokaż całość