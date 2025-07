NA WŁASNY KOSZT wzmocnić budynki

Pokaż całość

No niesamowite, panowie prezesowie wspólnot mieszkaniowych pobierają już czynsze po 800-900 zł każdego miesiąca, ale jedyne co da się za te pieniądze zrobić, to dwa razy do roku skosić trawę albo piąty raz przemalować barierkę na klatce schodowej, no i pewnie wypłacić przyzwoitą pensję sobie i żonie w księgowości wspólnoty. Jak się zarządza budynkiem, to się ma zasrany obowiązek nie doprowadzić go do ruiny, bo inaczej zajmie