To jest drwina z ofiary i z nas wszystkich. Ta decyzja wymiaru sprawiedliwości podważa zaufanie obywateli do instytucji państwowych. Nie może być przyzwolenia na to, by przedstawiciele służb specjalnych stawali ponad prawem. Brutalność w mundurze nie może pozostać bezkarna.



Historia zna już takie momenty, kiedy aparat siły używany był przeciwko obywatelowi. W demokratycznym państwie nie wolno na to pozwolić.



Z wiarą, że sprawiedliwość jeszcze przemówi,

Tadeusz Norek-Batyr