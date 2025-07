Alienacja ojcowska to sytuacja, w której koleś po zapłodnieniu kobiety bierze nogi za pas i znika. Co najlepsze, to potem tacy kolesie najbardziej hejtują na samotne matki. No, ale tego to "mówić niedobra jest", tylko trzeba bóldupić, że sądy każą takim przyjemniaczkom przynajmniej na dzieciaka łożyć, bo do "bycia ojcem" zmusić ich nie można.