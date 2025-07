Za każdym razem jak wychodzę z dzieckiem na spacer to biorę gaz pieprzowy. O ile starsze pokolenia potrafią jeszcze psa wziąć na bok jak się mijamy o tyle przedział 20-40 to jakaś ku*** tragedia. Idą święte krowy a psy robią co chcą na 3 metrowej smyczy.