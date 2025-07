ogólnie to nie działa na wszystkich poziomach, gro polskich wynalazków to nic innego jak skok na kasę, pieniądze są przepalane na idiotyzmy, bez szansy na powodzenie, czasem wielomilionowe projekty które zrobiłby student na zaliczenie, jednocześnie jak studenci poszli po kasę bo chcieli rozwijać drony (przed wojną na UA) to powiedzieli im spadać, tymczasem więcej kasy poszło na dofinansowania bootcampów IT, prędziej wydamy kolejne miliardy na izere niż na kraby, wydajemy miliony na Pokaż całość