Pisałem to już kiedyś, napiszę jeszcze raz - każdy w załodze z bronią, a kierowca że strzelbą Trauma Team z Cyperpunka 2077 to nie dystopia tylko sposób zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy. Opcjonalnie mały ladynek kierunkowy przyczepiany do czoła tak jak Neuromancer co by pacjentowy przypomnieć o manierach.

Poniżej nagranie poglądowe.