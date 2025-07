Najgorsze, że to sami gracze doprowadzili do tej sytuacji. Jako kupujący mamy wszelki środki w naszych rękach aby wymusić zmianę. Wychodzi kolejna lipna gra nafaszerowana mikropłatnościami albo z wymogiem online dla modułu SP. Bojkot. Jedna, druga, trzecia gra i studio pada albo rewiduje swoje podejście. Inni widząc co się stało, nawet nie próbują. Niestety już cała sprawa z Nintendo pokazała jak wielu ludzi to bezmyślne barany, a skoro tak to strzyżemy,