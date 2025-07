Ja mam np własny sklep i allegro. W moim sklepie są zagregowane płatności, wysyłki itp.

Stosunek wyboru klientów mój sklep vs allegro to 2 do 10.

Klienci wola zwyczajnie znane serwisy a te mocno łupią z tego hajs. Na szczęście mój produkt jest niepowtarzalny więc promowane, super cenę i inne pierdy mnie nie interesują.



Za to np na wspaniałym amazon tydzień próbowałem założyć konto i nie mam bo mi odrzucają weryfikację. Wszystko się zgadza. Pisałem Pokaż całość