In the cockpit voice recording, one of the pilots is heard asking the other why did he cutoff. The other pilot responded that he did not do so.

Ciekawe czy ten co spytał i ten co wyłączył, to był ten sam :)Wyobraź sobie, wyłączasz silniki w startującym samolocie pełnym ludzi, wiesz, że to się nagrywa i pytasz drugiego pilota: dlaczego to zrobiłeś?