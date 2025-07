U mnie nie spadło :) ale było wystawione na sprzedaż lub wynajem. Teraz mam co miesiąc od już trzech miesięcy piątkę na koncie dodatkowo. I oczywiście sprzedaż już nieaktualna :) Jak mi się znudzi to sprzedam ale jeszcze kilka lat i będę trzymał dla wnuka :) Powodzenia :))) btw: życzę aby każdy z was kupił mieszkanie za tyle za ile chce lub był zadowolony z wynajmu jeśli ma taką filozofię życiową.