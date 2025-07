Też tak kiedyś miałem jak pracowałem w stosunkowo małej firmie (firma francuska z oddziałem w PL, w sumie może z 50 osób).

W komputerach nie można się dostać do dysków sieciowych a na pulpitach plik txt z bardzo grzeczną informacją że proszą o przelanie ilus tam bitcoinow ( nie pamiętam już kwoty ale był to rząd wartości 100k PLN) inaczej wszystkie dane wrzucą do darkwebu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość