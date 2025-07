Polską od przełomu lat 80 i 90 rządzi Mafia założona przez Ubeków i agentów WSI do spółki z komuchami.



Nie dotyczy to wszystkich Polaków ale większości: dużo pracujemy, zarabiamy mało, mamy mało wolnego czasu, żyjemy w stresie, jemy nie zdrową żywność, nie mamy czasu na aktywność fizyczną. Informacje czerpiemy z Polsko języcznych mediów (należących do zagranicznych koncernów).



Jesteśmy nie wygodni bo nie daliśmy się złamać czy to nie Niemcom czy Rosjanom w czasie rozbiorów Pokaż całość