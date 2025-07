Są osoby ledwo wiążące koniec końcem, ale całkiem sporo ludzi po prostu nie oszczędza. Uważają, że pieniądze są po to, by je wydawać i jak mają więcej, to wydają więcej. Restauracje, ciuchy, zegarki, buty, torebki, biżuteria, nowy telefon co roku, nowe auto co dwa lata. Mam kilku takich znajomych. Babka będąc na wakacjach w Grecji zobaczyła drzwi od stodoły i zapragnęła zrobić z nich blat stołu w salonie. Salon duży, to i Pokaż całość