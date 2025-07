Ja dalej nie rozumiem, kurde wchodziliśmy do Unii w której mieliśmy mieć prawo do łatwego dostępu do innego kraju do pracy i wspólne granice..a dzisiaj kary za produkcję energii (bo gaz się Niemcom nie opłaca już to ino pellet albo wiatraki Siemensa), nakazy aut elektrycznych, kazady dotyczące ekologii, nakazy i zakazy dotyczące wędzenia wędlin..nakazy dotyczące imigrantów..w sumie jestem za tym aby zostać w Schengen ale wrotki palić z tej Unii