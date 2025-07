Ja to mam odwrotnie - nie potrafię zmusić XTB (ale też i mBank) - do zapamiętania moich dwóch komputerów (przeglądarek) jako bezpiecznych. Za każdym razem dodaję do listy bezpiecznych i każda już jest na tej lisie pod 20 różnymi nazwami - a mimo to nadal upierają się żeby przysyłać mi SMSy.