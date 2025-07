Znam trochę Świętochłowice, tam są takie jeziorka/satwy co w nich ani ptaki nie gniazdują ani ryby nie pływają. Są pośród hałd, pozostałości po hutach cynku i ołowiu. Stężenie metali ciężkich przekroczone nawet 500 razy. W oku poprzemysłowe biedne dzielnice z patologią. Jedyne rozwiązanie to dawać bilety na basen. To nie jest pozytywna informacja tylko smutna rzeczywistość.