Po 13 latach w końcu zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał go 4 lipca. Prokuratura chciała zaostrzenia wyroku, ale sąd utrzymał wyrok z 2024 roku w mocy. Oznacza to, że policjanci uznani zostali za winnych, ale do więzienia nie pójdą - typowe w Polsce