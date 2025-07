Po przeczytaniu artykułu, całkiem ciekawego, nie rozumiem ewenementu tego kolesia. Brzmi on bardziej jak elokwentny cham i prostak, "filozof" w sensie pejoratywnym.



Gdyby nie koneksje rodzinne skończyłby jako bezdomny pod płotem i jedyne co ta osoba mi uświadamia, to że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość w społeczeństwie.



A te jego 'riposty' i 'zabawne docinki' mam ochotę sam zripostować krótkim 's--------j'.