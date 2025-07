Kiedy wreszcie opłaty za pieska rasy niebezpiecznej (nie łamiemy zasady zabrania się zakazywać) rzędu 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie?



Szybciutko polska populacja American Bully i innych degeneracji spadnie do (niemal) zera.

Jak Łysy od aluminium do pakowania kartonów Chin, albo Kabanosiarz będą chcieli je mieć to proszę bardzo - ich w razie czego stać na milionowe odszkodowania. A i 30 tysiączków miesięcznie w budżecie miasta się przyda. Nie bądźmy Peweksami. Nie generalizujmy.



Swoją Pokaż całość