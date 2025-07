Przecież ten system jest świetny. Najpierw oznaczenie przedziału, potem oznaczenie miejsca od 1 do 6 lub 1 do 8, przy czym dla sześciomiejscowych przedziałów licząc od wejścia do okna jest to naturalne, natomiast jeśli są ośmioosobowe, to zachowuje się numerację by 1 i 2 zostały przy wejściu, a 5 i 6 przy oknie, zaś 7 i 8 były obsadzone na końcu, by zostawić pasażerom, jeżeli to możliwe więcej komfortu.