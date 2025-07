jeżeli mam zgadywać, to jedyny "bulwersujący" "fakt" w tym wysrywie, czyli to ze "nie mówiły", okaże się całkowicie wyciągnięty z Dudy.



co do "pieluch" - to takie jest wytlumaczenie ojca:



"The dad also claimed the children were only wearing nappies due to having to hastily evacuate the home during the flood and forgetting the children's underwear. He added: "During the hasty evacuation of the house I forgot the little ones' underwear and Pokaż całość