"Do ataku na pasażerów doszło w pociągu InterCity Express, który jechał z Hamburga do Wiednia. Co najmniej cztery osoby są ranne. Napastnik uderzał ofiary siekierą, lokalne media podały, że miał przy sobie też młotek. "Bild" podał, że sprawcą jest 20-letni Syryjczyk."