W sumie to nie dziwi mnie to. W tych agencjach które werbują kobiety do "pracy" jako striptizerki czy jako ludzik LEGO do stawiania klocków tak te rekruterki piorą beret że dla nich takie coś to norma. Było już na wykopie też z wysokich obcasów czy innych onetów że przecież s--s z przełożonym to normalna droga awansu w "karierze" i przecież to nic złego i mąż nie musi wiedzieć.