podpowiem, chodziło o zapewnienie dostępu do drogi publicznej, dla nowej inwestycji, do której chciano uzyskać warunki zabudowy, a ze względu na brak dostępu do drogi, takich warunków by nie uzyskano. Nie od dziś wiadomo, że ZDM, takie zaświadczenia wydaje, tzn. ich pracownicy, w sympatycznych sceneriach topowych poznańskich restauracjach...