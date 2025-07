Niedawno sobie powtarzałem "Bajki dla potłuczonych" kabaretu POTEM.

Nie wiem czy to sentyment, czy coś innego ale jeżeli chodzi to kabaret POTEM był i będzie najlepszym polskim kabaretem. Próba reaktywacji twórców tego kabaretu pod nową nazwą HARBI wybija się na tle innych polskich kabaretów. Jednak to już nie jest to. Zdrowia dla Pani Joanny i szybkiego powrotu na scenę.