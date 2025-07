W ciągu ostatnich 2-3 dni liczba podpisów pod petycją Stop Killing Games wzrosła znacząco - o ponad 100 tysięcy głosów. Osiągnięcie pułapu do 31 lipca jest dalej jak najbardziej osiągalne. Nie czekaj, tylko podpisuj jeśli chcesz przyczynić się do szerszego dobra. Społeczność graczy jasno pokazuje, że ma dość usuwania legalnie zakupionych gier i odcinania dostępu do własnych bibliotek, więc zrób co do Ciebie należy. Nie ma czasu do stracenia (chyba, ze na wykopie)