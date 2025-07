Mi te filtry jakoś specjalnie dźwięku nie poprawiły, ot średnica jest bardziej wyważona, szerokość sceny bez zmian. Natomiast to co napewno na plus to aura w domu jest przyjemniejsza, lepiej się wysypiamy z mężem, woda w kranie zyskała też lepszą strukturę, jakby skrystalizowany porządek cząstek. I to naprawdę czuć także produkt godny polecenia.