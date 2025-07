Jakie zabezpieczenia z plexi? Od 8 lat bujam się po różnych statkach wycieczkowych i takowych nie widziałem. Pokład 4 to miejsce pod szalupami ratunkowymi.

Kilka lat temu na statku Freedom of The Seas wypadło dziecko prosto na beton portowy z 11 pokładu, oczywiście rodzinka chciała oskarżyć statek za brak zabezpieczeń.