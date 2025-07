Silni wobec słabych, słabi wobec silnych.



Przypomnę, że do tej pory orły-nieloty nie znaleźli broni, z której rzekomo popełnił s---------o szyfrant Zielonka. No wiecie, popełnił s---------o i potem starannie ukrył b--ń, żeby utrudnić śledztwo. Powinien bez wątpienia dostać zarzuty, tylko karalność ustała z momentem jego śmierci. Cholerny cwaniak.



Przypomnę, że w przypadku przestępstw za które niewinnie skazani zostali Tomasz Komenda i Arkadiusz Kraska to orły-nieloty oczywiście nie wykryli prawdziwych sprawców.



