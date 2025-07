Winne jest stanowienia w Polsce prawa przez idiotów, w wyniku czego w mocy są sprzeczne i wykluczające się artykuły.

Z jednej stronie, w Polsce, obowiązuje nakaz jazdy na suwak, który zobowiązuje jadącego prosto do wpuszczenia samochodu przed siebie, a z drugiej jak dojdzie jednak do kolizji to ma zastosowanie artykuł o wymuszeniu pierwszeństwa i karany jest wjeżdżający, a nie ten co nie ustąpił miejsca.



Ps. Do piszących, że jedzie się do końca. Pokaż całość