Polski przemysł, może i kuleje, ale zakłady robią po 60-70% na Export, większość do Niemca i dalej.



Jak to pierdyknie, to dopiero będzie dramat,



Nasz przemysł jest systematycznie sprzedawany zagranicznym kapitałom, bo w przeciwieństwie do naszego państwa, tamte widzą w Polskich innowacjach interes.



Jesteśmy Pokaż całość