Mam taką fajną reklamę obok swojego lokalu, reklama dewelopera jakie on to wspaniałe rzeczy nastawiał. No i tytuł reklamy, apartamenty 50m2... Stare bloki z płyty miały już 50-72 metry powierzchni i nazywano to mieszkaniem w bloku. Jak było coś mniejsze to nazywano to kawalerką. Teraz nowomowa deweloperska nazywa to apartamentem a te powyżej 50 metrów to już co? Hiper apartamenty bo cena za nie na pewno.